Endingen Morde in Endingen und Kufstein: Keine weitere Verbindung

Endingen.

Nach den ungeklärten Mordfällen in Endingen bei Freiburg und im österreichischen Kufstein, die beide wohl vom selben Täter begangen wurden, sieht die Polizei keinen konkreten Zusammenhang zu einem ähnlichen Verbrechen im hessischen Hanau. Parallelen würden untersucht, sagte ein Sprecher am Montag. Es gebe jedoch keine entscheidende Spur, dass die Tat in Hanau in Verbindung zu den anderen zwei Verbrechen stehe. In Hanau war im Sommer 2013 eine damals 25-Jährige von einem Mann angegriffen worden. Das Opfer überlebte, der Täter entkam. Die "Bild am Sonntag" hatte von einem möglichen Zusammenhang berichtet.