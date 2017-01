Engstingen Gülle verschmutzt Straßen, Keller und Gewässer

Engstingen.

Aus dem defekten Gärbehälter einer Biogasanlage in Engstingen sind rund 1500 Kubikmeter Gülle ausgelaufen - und nicht 300, wie zunächst angenommen. Das teilte der Landkreis Reutlingen am Donnerstag unter Berufung auf Daten des Anlagenbetreibers mit. Nach Angaben des Landkreises haben Wasserproben bisher keine Gefahr für die Trinkwasserversorgung der Anwohner ergeben. Die Polizei vermutet nach eigenen Angaben, dass ungeklärtes Abwasser über die Kanalisation in einen nahegelegenen Fluss gelangt ist. OB es dort Schäden gab, ist noch unklar.