Eppingen Gestohlener Riesenhase: Oster-Deko auf Hallendach

Eppingen.

Riesenhase auf Abwegen: Eine vor einem Hauseingang in Eppingen (Kreis Heilbronn) gestohlene Hasenfigur aus Hartplastik ist am Freitag auf einem Festhallendach wieder aufgetaucht. Einen entsprechenden SWR-Bericht bestätigte die Polizei. Die Familie, der der über zwei Meter große Hase gehört, hatte im Laufe des Donnerstags das Verschwinden bemerkt - vor allem die Kinder waren untröstlich. "Jedes Jahr stellt die Familie den Hasen am Hauseingang auf - nur dieses Jahr wird er fehlen", bedauerte am Freitagmorgen ein Polizeisprecher.