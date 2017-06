Erdmannhausen Kind bei Unfall schwer verletzt

Erdmannhausen.

Bei einem Unfall zwischen Erdmannhausen und Marbach wurde am Montagmittag ein 6-jähriges Kind schwer verletzt. Ein 62-Jähriger, der alleine unterwegs war, kam mit seinem VW Sharan aus einem Feldweg und übersah dabei eine vorfahrtsberechtige Limousine, in der ein 29-Jähriger und ein 6-jähriges Kind saßen, auf der Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, wobei das Auto von der Straße in ein Weizenfeld abgelenkt wurde.