Erkennen - Aktivieren - Abspeichern, Teil 3 Wenn Bücher funken

Die Rückgaben werden in Echtzeit in einem IT-System überwacht (im Bild: Jürgen Hertl). Foto: Palmizi / ZVW

Karin Grosch von der Stadtbücherei Waiblingen zeigt, wie’s geht. Sie zückt einen Bücherei-Ausweis und hält diesen über das dafür vorgesehene Barcode-Lesefeld. Einen ganzen Stapel Bücher legt sie dann auf die Fläche eines der drei Ausleihterminals im Innern der Bücherei. Auf dem Bildschirm des Terminals erscheinen alsbald die Buchtitel. Sie wurden somit im webbrowserbasierten Buchungssystem der Stadtbücherei mit den Benutzerdaten verbunden und als ausgeliehen markiert. Karin Grosch könnte die Bücher jetzt mitnehmen. Die Diebstahlsicherung am Ausgang der Bücherei würde nun auch nicht mehr anschlagen.

Damit die Diebstahlsicherung und die Erkennung der Bücher und Medien an den Terminals so automatisch geschehen kann, kommt die sogenannte Radiofrequenz-Identifikation (RFID) zum Einsatz. Zur Funk-Erkennung tragen Bücher und Medien ultraflache Transponder, die aus einer Induktionsspule, einem Chip und einer Klebefolie bestehen.

„Früher musste jedes der Bücher einzeln von den Kollegen recht aufwendig per Barcode-Scanner erfasst werden. Mit dem RFID-System ist nunmehr eine Pulkerfassung von bis zu fünf Büchern auf einmal möglich und dies automatisch“, erläutert Stadtbücherei-Kollege Jürgen Hertl. Das erspare den Leuten nicht nur beim Ausleihen, sondern auch bei der Rückgabe vor allem eines: Zeit.

Es gibt zwei Rückgabeterminals mit Schacht – an dem einen, der im Außenbereich der Waiblinger Stadtbücherei angebracht ist, kann man Bücher und sonstige Medien selbst außerhalb der Öffnungszeiten, 24 Stunden lang, zurückgeben. Auch hier werden die Daten automatisch, in Echtzeit, im Buchungssystem erfasst und ihr Status (ausgeliehen/zurückgegeben) geändert.

Überwiegend positive Rückmeldungen der Nutzer

„Die Rückmeldungen der Benutzer sind überwiegend positiv“, sagt Hertl. „Probleme bereitet nur gelegentlich die falsche Handhabung. Etwa dann, wenn versucht wird, ausgeliehene Brettspiele am Automaten abzugeben, die müssen jedoch weiterhin an der Theke abgegeben, geprüft und verbucht werden, weil sie aus vielen Einzelteilen bestehen.“ Manchmal werden auch Bücher zu schnell in die Rückgabe gegeben, und es kommt eine Fehlermeldung. „Man sollte warten, bis Grün angezeigt wird.“

Die Liste von Büchereien im Stuttgarter Raum, die RFID-Kennzeichnungen ihrer Medien eingeführt haben, ist lang. Im Rems-Murr-Kreis hat vor rund fünf Jahren neben der Waiblinger auch die Fellbacher Stadtbücherei diesen Schritt gewagt.

In Schorndorf hat man das Thema bereits angedacht. Noch setzt man in der dortigen Stadtbücherei auf die herkömmliche Barcode-Kennzeichnung der Bücher und Verbuchung per Handscanner. „Unser jetziger Standort in der Augustenstraße ist auf Dauer aber zu beengt. Und der Gemeinderat hat sich nach langen Diskussionen für einen neuen Standort in der Archivstraße (technisches Rathaus) entschieden.“ Die Planungen sollen 2017 abgeschlossen sein, und ein Architektenwettbewerb wird anlaufen. „Ich denke, im Zuge eines Umzugs in ein paar Jahren könnten wir auf RFID umstellen, dann wäre auch dafür mehr Raum vorhanden, etwa für die ganzen Ausleihe- und Rückgabe-Automaten“, sagt Stadtbücherei-Leiterin Marianne Seidel. Die Vorteile der Funkerkennung von Medien lägen auf der Hand. Nicht zuletzt die Möglichkeit der Stapel-Erkennung und Verbuchung mehrerer Medien auf einmal.

Allerdings habe die herkömmliche Barcode-Kennzeichnung und Verbuchung von Büchern und Medien per Handscanner auch ihren eigenen Charme, sagt Seidel. „Die Leute kommen bei der Ausleihe und Rückgabe noch in den persönlichen Kontakt mit dem Bücherei-Personal und leichter mit diesen ins Gespräch.“ Nach der Einführung der RFID würden Kunden die Servicetheke der Bücherei wohl nur noch bei konkreten Fragen oder Problemen aufsuchen.

Mit der „Technisierung“ mehr Zeit für den Kundenkontakt

Die Erfahrungen in Waiblingen und Fellbach sprechen jedoch ganz im Gegenteil für mehr Kundenkontakte nach der Einführung von RFID-Systemen. „Im Vordergrund der Entscheidung für RFID stand das Ziel der Entlastung des Thekenpersonals“, erinnert sich Sigrun Nökel, Co-Leiterin der Fellbacher Stadtbücherei. „Und nach der Einführung hat sich entgegen ursprünglichen Befürchtungen erwiesen, dass der Kundenkontakt intensiver geworden ist und die Arbeit abwechslungsreicher.“ Die Kolleginnen und Kollegen könnten sich heute mehr Zeit für die Menschen nehmen. „Früher musste alles schnell, schnell verbucht werden, weil die Leute mitunter sogar Schlange standen. Heute haben wir 95 Prozent Selbstausleihen an den RFID-Automaten. So ist an der Theke Zeit dafür, das Gegenüber anzuschauen und mehr auf Wünsche und Fragen einzugehen“, sagt Nökel. Ganz ähnliche Beobachtungen haben Jürgen Hertl und Karin Grosch in Waiblingen gemacht.

Rückgaben indes, auch von Büchern, werden in Fellbach im Gegensatz zu Waiblingen noch überwiegend an der Theke abgewickelt. Die Fellbacher Bücherei-Hauptstelle am Berliner Platz 5 hat nur einen Rückgabeautomaten, der sich im Außenbereich befindet und von 6 bis 23 Uhr „geöffnet“ ist. „Ein 24-Stunden-Service war aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung nicht angeraten“, sagt Nökel.

Auf der anderen Seite des Außenterminals der Waiblinger Stadtbücherei, in einem Nebenzimmer, mutet die teilautomatisierte Rückgabeabwicklung ein wenig wie Industrie 4.0 light an. Die Anlage mit Kurz-Laufband sortiert die Bücher automatisch vor, erneut per RFID, in verschiedene Container. „Beispielsweise kommen alle Kinderbücher in einem Container zusammen und der Mitarbeiter muss sie nicht einzeln und per Hand für die jeweiligen Abteilungen sortieren, um sie in die Regale zurückzustellen“, sagt Hertl.

Verlorene, vermisste Medien, etwa an dem falschen Ort in die Regale gestellte Bücher, mittels RFID auch zu orten, ihre Position zu bestimmen und sie per Funkerkennung zu inventarisieren, wie dies mittlerweile in großen Bibliotheken von Wien über München bis Hamburg passiert, ist in der vergleichsweise kleinen Waiblinger Stadtbücherei nicht in Planung. „Aber zumindest die Regalkontrolle für den richtigen Standort der Bücher wollen wir in absehbarer Zeit noch einführen“, sagt Hertl. Dazu müssten RFID-Lese-Handgeräte angeschafft werden.