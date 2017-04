Esslingen Terrassenmauer mit Auto durchbrochen

Esslingen.

Gegen 11.15 Uhr schoss eine Rentnerin in der Arnikastraße im Esslinger Stadtteil Sulzgries mit ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit über eine Terrasse und durchbrach deren Mauer. Weil die über 90 Jahre alte Frau Gas und Bremse verwechselt hatte, beschleunigte sie beim Einparken plötzlich stark. Daraufhin beschleunigte der Wagen der Frau in der Zufahrt zu einem Wohngebäude. Das Auto prallte anschließend gegen den Bordstein, wurde angehoben und schanzte über die Terrasse auf die Gartenmauer, hinter der es einige Meter in die Tiefe geht. Halb auf der Terrasse, halb in den Nachbarsgarten ragend, kam das Fahrzeug auf der Kante zum Stehen.