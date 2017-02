Eugen-Bolz-Preis verliehen Merkel soll Kurs halten

Stuttgart - Da kann die Welt noch so sehr in Unordnung geraten, Angela Merkel zeigt die Ruhe und innere Gelassenheit für Momente der Besinnung. Dann ist die Politikerin, die wie keine andere Verantwortung trägt für den Zusammenhalt Europas, ganz bei sich selbst – wie an diesem Mittwochnachmittag im Stuttgarter Neuen Schloss, als der Kanzlerin der Eugen-Bolz-Preis verliehen wird. Die Auszeichnung erinnert an den früheren württembergischen Staatspräsidenten, der sein Eintreten gegen den Nationalsozialismus mit dem Leben bezahlt hat.