Explosion bei BASF Zweiter Toter bestätigt, Suche nach Ursache

Ludwigshafen.

Nach der Explosion auf dem BASF-Gelände in Ludwigshafen mit mindestens zwei Toten ist der Brand nun endgültig gelöscht.

"Das Feuer ist zwar aus", sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen. Die Lage sei aber nach wie vor diffus. "Für die Rettungskräfte ist es schwer, an den Unglücksort heranzukommen."



Der Chemiekonzern hatte am Montagabend ein zweites Todesopfer unter den Mitarbeitern bestätigt. Zwei weitere Menschen werden noch vermisst, sechs Menschen seien schwer verletzt. "Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien, sagte Uwe Liebelt, BASF-Werksleiter.