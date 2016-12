Fallbach Auto zerkratzt ZVW, 22.12.2016 16:59 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Zum wiederholten Mal zerkratzte ein Unbekannter einen in der Welfenstraße in Schmiden geparkten Mercedes. An den Karosserieteilen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Hinweise auf das Tatgeschehen, welches zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verübt wurde, nimmt die Polizei in Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

1