Familienbande Die Schreinerei Laitsch baut auf 100 Jahre Zusammenhalt

Waiblingen-Hegnach. Das, was die Hegnacher Schreinerei Laitsch auszeichnet, ist der Zusammenhalt untereinander. Ein Zusammenhalt, der Brücken baut, sowohl in der Familie als auch in der Firma. Seit fast 100 Jahren gibt es den Betrieb. Weit mehr als einmal mussten Wege neu gebahnt werden, etwa, als ein Familienmitglied wegen Krankheit ausfiel oder der Betrieb vor einer der vielen technischen Herausforderungen stand. Hier ihre Geschichte.

Rudolf Wörner hält ein Holzbrett in den Händen. Holzbrett? Vielmehr ist es ein halber Baum, die Rinde ist noch dran, die Oberfläche roh. „Daraus machen wir ein Gewürzregal“, sagt er und lächelt. Er stellt sich vor die große Säge, drückt ein paar Knöpfe, überprüft die Maße auf dem Bildschirm, bevor er das Holz hineinschiebt – bis er schließlich mehrere unterschiedlich lange Hölzer hat. Genau das mache eine Schreinerei aus, sagt er. Kunden kommen mit einem Wunsch, einer groben Zeichnung, einem Foto – einer Idee, und er schaut, wie er sie realisiert.

Was den Betrieb ausmache, sei der familiäre Zusammenhalt. „Wir sind uns für nichts zu schade“, sagt seine Frau Doris Wörner. Nur kurz zuvor stand sie noch an der Hobelmaschine und griff nach den Hölzern, die ihr Mann Rudolf auf der anderen Seite einführte.

Die Werkstatt ist eigentlich gar nicht ihr Metier. Doris Wörner kümmert sich um alles, was im Büro anfällt. Bei Engpässen sind aber alle zur Stelle – so ist es auch bei den Kindern Tanja (35) und Mark (33). Es sei der familiäre Zusammenhalt, der sie stärke, so Tanja und Mark, aber auch einiges abverlangt.

Als Rudolf Wörner einige Zeit ausfiel, sprang Sohn Mark ein

Das war vor rund sieben Jahren der Fall. Rudolf Wörner hatte einen Herzinfarkt und fiel mehrere Monate lang aus. Das Geschäft musste weitergehen. Sohn Mark war damals 26 Jahre alt, steckte mitten im Studium. Er studierte Technologiemanagement an der Uni Stuttgart. Heute promoviert er. Neben seiner Doktorarbeit, die er im Bereich Kybernetik (die Wissenschaft der Steuerung und Regelung von Maschinen) schreibt, hält er Vorlesungen für Studenten.

Damals ließ Mark Wörner alles stehen und liegen und ersetzte seinen Vater. „Ich hab hier schwimmen gelernt – im kalten Wasser“, sagt er. Sein Professor war kulant. Nach zwei Jahren konnte er sein Diplom nachholen. Seither fahre er zweigleisig, hilft seinem Vater, wenn er gebraucht wird. Tanja Meyer ist Konrektorin an der Schule für Erziehungshilfe in Stuttgart-Rohr.

Mark Wörner und seine Schwester Tanja sind im Betrieb aufgewachsen. Als kleiner Junge hat Mark seinem Opa Friedrich Laitsch ein Regal gebaut. „Es war komplett windschief“, erinnert sich Rudolf Wörner. Aber er sei so stolz gewesen auf die frühen Handwerkskünste des Enkels. Das Regal stand viele Jahre in der Küche.

Vor fast 100 Jahren hat alles als Wagner begonnen

Die Firmengeschichte reicht bis in das Jahr 1917 zurück. Damals gründete Friedrich Laitsch senior eine Wagnerei in der Hegnacher Hauptstraße. Im Jahr 1953 übernahmen sein Sohn Friedrich junior und Ehefrau Elfriede das Geschäft. Ein Jahr später legte er die Meisterprüfung ab. Mit der Zeit sank der Absatz, der Vater der heutigen Firmenchefin Doris Wörner musste sich umorientieren. „Zu viele setzten damals aufs Auto“, sagt die 63-Jährige rückblickend. Die Wagnerei wurde zum holzverarbeitenden Betrieb. Kartoffelhurden wurden hergestellt – eine Vorrichtung, die man mit frischen Kartoffeln befüllte und ältere herausholte. In der Ortsmitte gab es keine Lagermöglichkeiten. Staub und das Brummen der Maschinen waren von Anwohnern nicht gern gesehen, weshalb der Betrieb in die Neckarstraße umgezogen ist.

Dass Doris Wörner in den Betrieb einstieg, sei eigentlich schon immer festgestanden. Sie hat deshalb eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, weil es etwas sein sollte, „was gut fürs Geschäft ist“. Rudolf Wörner hat sie auf dem Hundeplatz kennengelernt. Zum Vatertag gab es dort eine Hocketse, bei der sie als Ehrenamtliche anpackte. Im Jahr 1972 begann er als Geselle im Hegnacher Wagnerbetrieb. Im Jahr 1978 legte er seine Meisterprüfung ab. Ein Jahr später, 1979, wurde die Werkstatt vergrößert. Seit 1980 ist der Hegnacher Handwerksbetrieb offiziell eine Schreinerei. Und erst mit Beginn dieser Ära durfte der Betrieb Lehrlinge beschäftigen und ausbilden. Vater und Großvater waren Wagnermeister.

Weltwirtschaftskrise machte dem Unternehmen schwer zu schaffen

Im Jahr 2002 vergrößerte sich die Firma weiter. Es gab einen Anbau, in welchem Lackier- und Spritzanlagen untergebracht wurden. Außerdem zierten moderne Maschinen von nun an die Werkstatt. Die Weltwirtschaftskrise 2008/2009 ging auch am Hegnacher Familienbetrieb nicht spurlos vorbei. Denn zu diesem Zeitpunkt machte der Industrie-Innenausbau einen Großteil der Aufträge aus. Büromöbel, Raumteiler auf Maß oder Küchenzeilen in Unternehmen waren nicht mehr so gefragt. „Wenn es der Wirtschaft nicht gut geht, merken wir das“, sagt Rudolf Wörner. „Wir haben weniger Aufträge.“ Die Firma musste sich umorientieren. Heute bildet der Bereich nur noch ein Drittel aller Aufträge.

Dafür hat sich das Unternehmen an anderer Stelle starkgemacht. Beispielsweise ist die Schreinerei dem Verbund Küchen und Möbel beigetreten. Hier können sich Kunden in der Fellbacher Ausstellungsfläche ideenreiche und pfiffige Lösungen ansehen, die zu ihren Vorstellungen passen. „Es gab nie einen Stillstand“, sagt Tanja Meyer. „Wir haben uns immer überlegt, wie es weitergeht.“ Eine Tatsache, auf welche der Betrieb stolz sein kann, auch nach fast 100 Jahren. Sämtliche andere Herausforderungen haben die Wörners ebenso gemeistert wie etwa die Anschaffung eines kompletten Fuhrparks nach Einführung der Umweltzone, da die alten Fahrzeuge nicht aufgerüstet werden konnten.

Auch mit dem Computerzeitalter standen einige Veränderungen an. Mark Wörner hat die CAD-Zeichnung in den Betrieb eingebracht. Zusammen mit der langen Erfahrung des Vaters „ergänzen wir uns sehr gut“, sagt er. Die permanente Neuausrichtung zeige, dass es nicht „nur ein Betrieb ist, sondern auch ein Lebenswerk. Hier steckt viel Liebe, viel Zeit, viel Energie und mit den Existenzängsten, die man zwischendurch hatte, auch viel Leben drin.“