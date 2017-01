Fellbach 2.500 Euro Fremdschaden ZVW, 09.01.2017 16:07 Uhr

Fellbach.

Am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr übersah ein 60-jähriger Lkw-Fahrer bei einer Anlieferung in der Daimlerstraße einen geparkten Pkw Opel. Beim Rückwärtsfahren schrammte der Lkw-Fahrer auf dem Firmengelände den Opel im Heckbereich. Es entstand Fremdschaden in Höhe von ca. 2500,00 Euro.

