Fellbach 73-Jährige auf offener Straße beraubt ZVW, 18.01.2017 08:15 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Eine 73-jährige Fußgängerin wurde am Dienstagnachmittag Opfer einer Raubtat. Sie lief gegen 15.10 Uhr auf dem Gehweg der Eberhardstraße, als sie an der Ecke zur Sängerstraße von einem unbekannten Mann von hinten angegangen wurde. Die Frau war zunächst überrascht, als der Dieb an der mitgeführten Stofftasche, die sie über ihrer Schulter trug, zerrte. Dem Dieb gelang es trotz Gegenwehr die Tasche, in der sich auch die Geldbörse der Geschädigten befand, zu erbeuten und damit wegzurennen. Einige Meter weiter stieg er in einen dort wartenden silbernen Kleinwagen. Der am Steuer sitzende Komplize flüchtete dann entlang der Sängerstraße in Richtung Wielandstraße. An dem Fahrzeug sollen Kennzeichen mit Stuttgarter Zulassung angebracht gewesen sein. Der Dieb war ca. 20 bis 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Er war bekleidet mit einer Wintermütze und vermutlich mit einer grauen Winterjacke. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen oder Passanten, die das Tatgeschehen, die anschließende Flucht oder bereits im Vorfeld der Tat die beiden Komplizen beobachteten, sollten sich nun mit der Kripo Waiblingen unter Tel. 07151/9500 in Verbindung setzen.

1