Fellbach.

Ein Achtjähriger lief am Dienstagnachmittag trotz roter Ampel über die Straße. Dabei wurde er von dem Citroën einer 31-Jährigen erfasst, die den Jungen zu spät gesehen hatte. Das Kind musste von einem Notarzt Erstversorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.