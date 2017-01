Fellbach Auffahrunfall: 12.000 Euro Schaden zvw, 21.01.2017 12:52 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Bei einem Auffahrunfall in Fellbach ist ein Schaden in Höhe von 12.000 Euro entstanden. Ein 51 Jahre alter Lenker eines VW Polo hatte am Freitag (20.1.) gegen 14.44 Uhr von Stuttgart kommend die linke Fahrspur der B 14 befahren. Im dichten Verkehr bremste eine 44-jährige Mercedes-Fahrerin wegen eines leichten Rückstaus ab. Der VW-Fahrer erkannte das zu spät, woraufhin es zum Auffahrunfall kam.

0