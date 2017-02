Fellbach Auffahrunfall: 3000 Euro Schaden zvw, 06.02.2017 13:06 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Fellbach.

Bei einem Auffahrunfall in Fellbach ist am Sonntagabend (5.2.) ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstanden. Eine 26-jährige Ford-Lenkerin hatte eine Notbremsung eingeleitet, weil eine Linksabbiegerin vor ihr auf den Parkplatz des F3 einbiegen wollte. Eine nachfolgende 56-jährige Fiat-Fahrerin konnte auf die Gefahrensituation nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit ihrem Wagen auf den Ford auf. Die Autofahrerinnen blieben unverletzt.

