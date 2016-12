Fellbach Auffahrunfall an roter Ampel zvw, 23.12.2016 11:52 Uhr

Fellbach.

An einer roten Ampel ist es in Fellbach zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf 6000 Euro. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag (22.12.) gegen 17 Uhr auf der Hegnacher Straße. Ein 20-jähriger Seat-Lenker hatte nach links in die Ludwigsburger Straße einfahren wollen. Er übersah einen an der roten Ampel wartenden 64-jährigen Fiat-Fahrer. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

