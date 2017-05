Fellbach Auffahrunfall im Kappelbergtunnel

Fellbach.

Am Montagmorgen wurde der Kappelbergtunnel aufgrund eines Auffahrunfalls zeitweise gesperrt. Kurz nach 7 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mercedes-Lenker die linke Fahrspur in Richtung Stuttgart. Als der Verkehr stockte, fuhr er aus Unachtsamkeit einem Mercedes Vito hinten auf. Durch den heftigen Aufprall wurde das Fahrzeug noch auf einen VW EOS aufgeschoben. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.