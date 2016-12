Fellbach Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos

Fellbach.

Kurz vor dem Portal des Kappelbergtunnels staute sich am Mittwochnachmittag kurz vor 15 Uhr der Verkehr. Ein unaufmerksamer Verkehrsteilnehmer bemerkte diese Gefahrensituation zu spät und fuhr mit seinem Mitsubishi ASX einen abbremsenden Mercedes hinten auf. Unmittelbar darauf konnte eine 60-jährige Audi-Fahrerin nicht mehr bremsen und krachte ebenfalls in die Unfallstelle. An den Unfallautos entstanden Sachschäden die sich ungefähr auf 20 000 Euro belaufen. Die Insassen blieben unverletzt.