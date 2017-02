Fellbach.

Rund 50 000 Blechschaden und ein langer Stau bis zur B10 sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstag Nachmittag auf der Bundesstraße 14 vor dem Kappelbergtunnel in Richtung Remstal. In den Unfall gegen 14.30 Uhr waren fünf Fahrzeuge verwickelt. Verletzt wurde laut Auskunft der Polizei niemand.