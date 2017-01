Fellbach Auffahrunfall - Unfallbeteiligter gesucht

Fellbach. Auf der Schorndorfer Straße in Richtung Stuttgart staute sich am Donnerstag kurz vor 16 Uhr der Verkehr unmittelbar nach der Einmündung zur Waiblinger Straße. Die 50-jährige Fahrerin eines Audi TT bemerkte die Gefahrensituation zu spät und fuhr einem BWM auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf ein weiteres Auto aufgeschoben, dessen Fahrer jedoch weiterfuhr.

An den beiden anderen Autos entstand bei der Karambolage ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Zeugen die den Unfall gesehen haben und Angaben auf das geflüchtete Auto machen können, oder der Beteiligte selbst, der möglicherweise den Unfall gar nicht bemerkte, bittet die Polizei in Fellbach sich unter Telefon 0711/57720 melden.