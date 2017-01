Fellbach Auffahrunfall ZVW, 04.01.2017 16:26 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Fellbach.

Am Mittwoch gegen 10 Uhr befuhr ein 31-jähriger Audi-Fahrer den Stadttunnel in Richtung Waiblingen. Nach passieren des Tunnels fuhr er aus Unachtsamkeit auf den verkehrsbedingt stehenden Fiat eines 45-Jährigen auf. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils ca. 1.500 EUR.

