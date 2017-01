In der Eberhardstraße wurde am Donnerstag ein Auto aufgebrochen. Das weiße Mercedes E-Klasse Coupé war bei den dortigen Glascontainern geparkt. Ein Unbekannter schlug an dem Fahrzeug die Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrzeug wurde offensichtlich nichts entwendet. Wer zur Tat, die zwischen 8.45 Uhr und 18.45 Uhr verübt wurde, Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich nun bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.