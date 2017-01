Fellbach Auto beschädigt und geflüchtet zvw, 13.01.2017 15:59 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Thomas-Mann-Straße in Fellbach geparkten Ford auf der linken Fahrzeugseite geschrammt. Es entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Ohne den Unfall, der sich am Freitag (13.1.) zwischen 7.45 Uhr und 10.15 Uhr ereignet hat, anzuzeigen, flüchtete der Unbekannte. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

