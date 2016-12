Fellbach Auto brennt im Wohngebiet

Fellbach-Oeffingen.

Am Donnerstag gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu einem brennenden Ford gerufen, der in einem Wohngebiet in Fellbach-Oeffingen geparkt war. Da auch der Treibstoff im Tank des Autos brannte, wurde der Ford mit Löschschaum geflutet. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar rasch löschen, der Ford brannte dennoch komplett aus. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt.

Warum das Auto Feuer fing, ist derzeit noch unklar. Wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte, seien zwar bislang keine Spuren von Brandbeschleuniger entdeckt worden, Brandstiftung könne jedoch derzeit nicht ausgeschlossen werden.



Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.