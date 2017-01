Fellbach.

Ein in der Bergstraße geparkter Renault wurde auf der Beifahrerseite zwischen Neujahr und Dienstagnachmittag mutwillig zerkratzt. Der Täter verursachte dabei einen Lackschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Mögliche Zeugen sollten sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 in Verbindung setzen.