Fellbach Betrunkener Lkw-Fahrer rammt Mercedes

Fellbach.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer, 39, hat in der Nacht zum Sonntag in Fellbach einen Unfall verursacht, bei dem ein 20-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Lkw-Fahrer gegen 23:15 Uhr auf der Alten Bundesstraße von Fellbach in Richtung Waiblingen. An der Kreuzung mit der Westumfahrung stand ein 20 Jahre alter Mercedesfahrer an der Ampel. Der Klein-LKW fuhr nach Zeugenaussagen ungebremst in den wartenden Mercedes und schob diesen in die Kreuzung hinein. Bei dem Unfall wurde der 20-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun einige Anzeigen. Beide ahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 Euro.