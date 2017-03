Fellbach Bilder: Feuerwehreinsatz in Fellbach ZVW, 16.03.2017 19:40 Uhr

Fellbach.

Rauch aus einem Auto in einem Parkhaus an der Fellbacher Bühlstraße hat am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr hat den betroffenen Mini mit dem Schlüssel der Besitzerin geöffnet und nach der Ursache gesucht. Mit Hilfe der Polizeibeamten wurde der Mini aus dem Parkhaus geschoben. Vermutlich hatte ein technischer Defekt die Rauchentwicklung ausgelöst. Die Fellbacher Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort.

