Fellbach. Samstagabend gegen 19 Uhr kam es auf einem Firmengelände in der Ringstraße zu einem Brand.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Metallverschlag mit mehreren Müllcontainern in Brand. Das Feuer konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Fellbach, welche mit 21 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz war, schnell gelöscht werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Firmengebäude wurde damit verhindert. An dem Metallverschlag entstand Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.