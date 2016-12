Fellbach Brand in Fellbacher Firma: Viel Rauch

Um 20.52 Uhr schickte die Polizei die Meldung raus: Brand in einer Fellbacher Autozulieferer-Firma in der Stuttgarter Straße. Große Rauchentwicklung. Eine Abzugsanlage in einer der Fertigungshallen hatte Feuer gefangen. Es brannte innerhalb der Halle im Bereich der betroffenen Maschine. Der Rauch zog über die Abluftrohre nach außen und von dort in Richtung Toom-Baumarkt. Die Nachtschicht wurde evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit 24 Mann und sechs Fahrzeugen vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Problem noch: alles ist total verqualmt.