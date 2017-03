Fellbach Brennender Kinderwagen im Treppenhaus

Fellbach. Mittwochmorgen gegen 4 Uhr brannte es in Fellbach. Ein leerer Kinderwagen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses hatte Feuer gefangen. Ersten Angaben zufolge wurde ein Bewohner verletzt.

Eine Kerze soll den Kinderwagen in Brand gesetzt haben. Ein Bewohner, der den Kinderwagen aus dem Haus schieben wollte, um Schlimmeres zu verhindern, verletzte sich dabei und kam in eine Klinik. Eine weitere Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Weitere Infos folgen