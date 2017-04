Fellbach Das lange Warten auf Krankenwagen

Helmut Winkler, Chef des Sani-Teams Winkler, in seinem Krankentransporter. Das Fellbacher Sani-Team ist aufgrund der langen Wartezeiten bei Krankentransporten inzwischen auch an Wochenenden und in der Nacht im Einsatz. Foto: Büttner/ZVW

Bei Krankenfahrten handelt es sich wohlgemerkt nicht um medizinische Notfälle. Bei einem Unfall, einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sind Notärzte und Rettungssanitäter recht schnell vor Ort. Und müssen es auch. Die Hilfsfristen von maximal 15 Minuten nach Alarmierung sind gesetzlich geregelt: In 95 Prozent der Fälle sind die Fristen einzuhalten. Im vergangenen Jahr haben sich diese Fristen im Rems-Murr-Kreis leicht verschlechtert, weshalb in Sulzbach an der Murr eine neue Rettungswache eingerichtet werden soll (siehe unten: „Hilfsfristen für den Notfall“).

Freier Wettbewerb der Rettungsdienste

Wie lange Patienten hingegen auf einen Krankenwagen warten müssen, ist nicht gesetzlich festgelegt. Es herrscht freier Wettbewerb, im Rems-Murr-Kreis sind aktuell sechs Rettungsdienste mit 25 Fahrzeugen unterwegs. Dennoch dauert es oft viel zu lange. Darin sind sich die Beteiligten im Krankenfahrten-Geschäft einig. Wie es schneller gehen könnte, ist jedoch umstritten. Die AOK Ludwigsburg-Rems-Murr und das Rems-Murr-Klinikum in Winnenden sehen eine Lösung in „Krankentransporten light“. Darunter werden nach dem Pilotprojekt des Ludwigsburger Klinikums Krankenfahrten verstanden, die nicht über die Rettungsleitstelle angefordert werden, sondern für AOK-Versicherte direkt beim Arbeitersamariterbund. Im Einsatz sind jedoch keine voll ausgerüsteten Krankenwagen und an Bord nicht immer voll ausgebildete Rettungssanitäter. Der Vorteil: dass Entlassungen aus dem Krankenhaus besser geplant werden und Patienten nicht mehr so lange warten müssen, so Eberhard Kraut, stellvertretender Geschäftsführer der AOK. Er hofft, dass die Gespräche im Rems-Murr-Kreis eine solche Lösung bringen.

DRK lehnt einen „Krankentransport light“ ab

Sven Knödler winkt ab. Für den Geschäftsführer des Roten Kreuzes im Rems-Murr-Kreis kommt „Krankentransport light“ nicht infrage. Zum einen sieht er „massive Qualitätsprobleme“ bei Krankenfahrten, wenn die von nicht qualifizierten Helfern begleitet werden. Zum anderen seien 48 Euro pro Fahrt völlig indiskutabel. Mehr als der Mindestlohn für die beiden Begleitpersonen wären bei diesen Preisen nicht drin. Das will das DRK aber nicht.

Nur 100-prozentige Auslastung ist wirtschaftlich

Knödler sieht in der unzureichenden Bezahlung der Krankenfahrten generell ein Problem. Nicht zuletzt deshalb seien die Wartezeiten so lange. Derzeit bezahlen die Krankenkassen Fahrten bis 99 Kilometer pauschal mit 68,50 Euro. Aus diesem Grund habe das Rote Kreuz die Krankentransport-Kapazitäten „komplett auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet“, weist Knödler auf die private Konkurrenz hin, die es im Kreis seit zehn Jahren gibt. Damit das DRK nicht draufzahlt, müsse die Fahrzeugflotte fast zu 100 Prozent ausgelastet sein. Die DRK-Krankenwagen sind aus diesem Grund nur in den Hauptzeiten zwischen 7 und 20 Uhr unterwegs, um Standzeiten möglichst zu vermeiden.

Wartezeiten schaukeln sich auf

Kein Wunder, dass es eng wird, sobald mehr Aufträge als erwartet bei der Leitstelle eingehen. Die Wartezeiten schaukeln sich auf. Keine angenehme Situation, die in erster Linie natürlich die Patienten betrifft, aber auch Arztpraxen oder die Kliniken, die nicht wissen, wann der Krankenwagen für die entlassenen Patienten kommt. Die Lösung? „Der Gesetzgeber muss in die Bütt“, sagt der DRK-Geschäftsführer mit Verweis auf den freien Wettbewerb, der von der Politik so gewollt war.

24-Stunden-Dienst aus Fellbach

Die AOK ist mit der derzeitigen Lage ebenfalls nicht zufrieden, sagt Eberhard Kraut. Er weiß, die die Rettungsleitstelle oft „eine Bugwelle an Aufträgen“ vor sich herschiebt mit der Folge von langen Wartezeiten. Die AOK sieht vor allem in den Randzeiten einen Bedarf an zusätzlichen Fahrzeugen und ist deshalb auf die Anbieter zugegangen. So sei mit dem Sani-Team Winkler in Fellbach ein 24-Stunden-Dienst übers Wochenende vereinbart worden und dass ein Krankenwagen des Sani-Teams auch unter der Woche bis Mitternacht im Einsatz ist.