Fellbach Einbrecher bauen Turm aus Kisten

Fellbach-Oeffingen.

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Sonntag (12.2.) aus Bäcker-Kunststoffkisten einen Turm gebaut und sind auf diese Weise in einen Getränkemarkt in der Daimlerstraße in Oeffingen gelangt. Die Täter hatten die Kunststoffkisten in Tatortnähe gefunden und diese vier Meter hoch aufeinander gestapelt. So gelangten sie an ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten. Im Gebäude fanden sie keine Wertgegenstände, woraufhin sie sich ohne Beute wieder entfernten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.