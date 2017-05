Fellbach Einbruch in Gaststätte

Fellbach.

Auf die Geldspielautomaten hatten es die Einbrecher abgesehen, die am Montag zwischen 2 Uhr und 7.40 Uhr beim Bahnhof in eine Gaststätte eingebrochen sind. Über aufgebrochene Türen gelangten die Diebe in die Betriebsräume und entwendeten aus drei Spielautomaten, die sie gewaltsam öffneten, mehrere tausend Euro.