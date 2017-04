Fellbach Einbruch in Kindergarten gescheitert

Kurz nach 23 Uhr am Dienstagabend (18.4) wurde der Einbruchsschutz am Kindergarten in der Wernerstraße ausgelöst. Als die Polizei dort eintraf, waren die Täter nicht mehr anzutreffen.

Auch eine Fahndung nach diesen blieb bislang ergebnislos. Die Täter hatten sich an Rollläden und Fenstern zu schaffen gemacht, sie waren teilweise aufgebrochen und beschädigt. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass die Täter noch vor dem Betreten des Gebäudes wegen der aktiven Alarmanlage flohen.

Hinweise auf die geflüchteten Einbrecher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.