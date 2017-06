Fellbach.

Mehrere Einbrecher hebelten am Freitag, gegen 23.24 Uhr, bei einem Reifenhandel in der Höhenstraße ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Die Täter wurden offenbar gestört und verließen die Firma fluchtartig. Eine zwischenzeitliche anfahrende Streife des Polizeireviers Fellbach konnte einen der Täter bei der Flucht festnehmen. Zwei weitere Einbrecher flüchteten mit einem Mercedes E-Klasse in Richtung Stuttgart. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.