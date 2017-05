Fellbach.

Ein Exhibitionist belästigte in der Verlängerung der Stuttgarter Straße bei einem dortigen Feldweg Passanten. Der Mann war am Dienstagabend kurz vor 18 Uhr in Richtung Untertürkheim unterwegs. Die Passanten konnten beobachten, wie die Person seine Hose zum Teil heruntergelassen hat und das Geschlechtsteil mit einer Mütze verdeckte. Vorbeikommenden stellte der Mann sein Geschlechtsteil zur Schau. Der 58-Jährige konnte von einer Polizeisteife im Nachhinein festgestellt werden. Der Exhibitionist muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.