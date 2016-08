Fellbach Hubschrauber-Fahndung, Zeugen gesucht

Fellbach.

Am Mittwoch gegen 3 Uhr morgens haben Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem in einem Blumengeschäft in der Thomas-Mann-Straße verdächtige Geräusche gehört hatten. Die Polizei stellte Einbruchspuren fest und umstellte das Gebäude. Zwei verdächtige Männer konnten auf dem Geschäftsgelände festgenommen werden.