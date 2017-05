Fellbach Fahrräder im Wert von 150 000 Euro gestohlen

Fellbach.

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch etwa 40 Fahrräder im Gesamtwert von 150 000 Euro aus einem Fahrradgeschäft gestohlen. Angestellte hatten den Einbruch in dem Geschäft in der Schorndorfer Straße gegen 9 Uhr morgens bemerkt und verständigten die Polizei.