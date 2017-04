Fellbach Fahrschülerin beschädigt vier Autos

Die Fahrschülerin fuhr gegen 18.30 Uhr mit einem Motorrad aus einem Grundstück auf die Fellbacher Straße ein. Dabei beschleunigte sie das Zweirad zu stark und verlor in der Kurve die Kontrolle. Sie schrammt an drei geparkten Autos vorbei, ehe sie stürzte und noch gegen ein viertes Auto prallte. Die 52-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10 000 Euro.