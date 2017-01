Fellbach Fensterscheibe zertrümmert ZVW, 02.01.2017 09:31 Uhr

Symbolbild Foto: Utz / ZVW

Fellbach.

In der Silvesternacht wurde an der Bushaltestelle in der Bühnerstraße eine Glasscheibe eingeschlagen.



Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/577720 entgegen.

