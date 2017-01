Fellbach Feuerwerkskörper lösen Brand auf einem Parkplatz aus ZVW, 02.01.2017 12:26 Uhr

Symbolbild. Foto: Benjamin Beytekin

Fellbach.

Wegen eines glimmenden Rebstocks und eines Holzbalkens, der zur Befestigung diente, wurden am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr Rettungskräfte alarmiert. So wie festzustellen war, dürften abgefeuerte Feuerwerkskörper als Brandursache dafür verantwortlich sein. Das Feuer konnte von einer Polizeistreife mittels Wasser abgelöscht werden, woraufhin die bereits anfahrende Feuerwehr wieder umdrehen konnte. Hinweise zu dem Brand, der auf einem Parkplatz in Verlängerung der Kappelbergstraße war, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 Hinweise entgegen.

