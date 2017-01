Fellbach Fuchs greift Polizisten an

Fellbach. Ein Fuchs hat am Donnerstag einen Polizisten angegriffen. Der Polizist hatte versucht das Tier einzufangen. Am Ende musste ein Jagdpächter das Tier erlegen.

Der Fuchs wurde gegen 13 Uhr von Anwohnern in der Theodor-Heuss-Straße entdeckt. Das Tier war auf dem Bürgersteig unterwegs. Der Bewegungsablauf des Fuchses ließ vermuten, dass er krank war.

Als die Polizei eintraf, überquerte das Tier die Fahrbahn. Der Verkehr wurde dadurch behindert. Die Polizisten folgten dem Tier in einen Garten. Dort griff der Fuchs einen Beamten an, der sich mit dem Fuß zur Wehr setzte. Um weitere Angriffe abzuwehren, wurde der Fuchs mit der Dienstwaffe am Bein verletzt. Ein Jagdpächter erlegte das Tier.

Ob eine Erkrankung des Tiers vorlag, klärt das Veterinäruntersuchungsamt.