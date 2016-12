Fellbach Fußgänger angefahren: Schwer verletzt zvw, 12.12.2016 09:42 Uhr

Symbolbild. Foto: ZVW

Fellbach.

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Fellbach schwer verletzt worden. Der Vorfall hat sich am Sonntag (11.12.) gegen 18 Uhr in der Burgstraße ereignet. Eine 57-jährige Autofahrerin hatte den Kreisverkehr in Richtung Rommelshauser Straße verlassen wollen. Sie bemerkte eine Person, welche über den Fußgängerüberweg rannte. Einen 17-jährigen, der kurze Zeit später ebenfalls über den Fußgängerüberweg rannte, übersah die Renault-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurde der 17-jährige auf die Fahrbahn geschleudert. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch überwacht wird.

