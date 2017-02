Fellbach Gartenhaus schwer zu löschen

Fellbach.

Das Feuer war zwar kurz gestern nach 19 Uhr von der B14 aus zu sehen, aber die Feuerwehr hatte es schwer, zu dem Gartenhaus zu gelangen, das in den Weinbergen auf Höhe der Straße "Am Dietbach" in Flammen stand. Grund: Die Einsatzstelle war zunächst nicht genau bekannt. Die Wehrmänner aus Fellbach., Untertürkheim und Stuttgart (sie fand das Gartenhaus letztendlich) konnten den Brand aber schnell löschen. Der Besitzer des Grundstücks hatte zuvor versucht, der Flammen Herr zu werden, sich dabei aber verletzt. Er wurde in einem Rettungswagen behandelt.