Fellbach Gebäude mit Schriftzügen beschmiert zvw, 23.01.2017 10:20 Uhr

Symbolbild. Foto: Habermann / ZVW

Fellbach.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Samstag (21.1.), 14 Uhr, und Sonntag (22.1.), 11 Uhr, einen Balkon eines Gebäudes in der Theodor-Heuss-Straße in Fellbach mit einem Schriftzug und Buchstaben beschmiert. An einem weiteren Gebäude in der Wernerstraße wurden ebenfalls Schmierereien entdeckt. Was es kosten wird, um die Schmierereien zu beseitigen, ist noch unklar. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

