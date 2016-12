Fellbach Brand im Gewächshaus nahe Sportzentrum

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gewächshaus in Fellbach in voller Ausdehnung. Foto: Feuerwehr Fellbach

Fellbach.

Ein Mitarbeiter einer Gärtnerei nahe eines Sportzentrums wollte am Donnerstagmorgen (15.12.) zum Großmarkt aufbrechen, um Ware einzukaufen. Dabei bemerkte er, dass eines von mehrern Gewächshäusern lichterloh brannte und alarmierte um etwa 5.50 Uhr die Feuerwehr. 47 Einsatzkräfte der Abteilungen Fellbach und Schmiden in fünf Fahrzeugen rückten sofort aus. Bei ihrem Eintreffen am Unglücksort war das Gewächshaus jedoch bereits fast vollständig ausgebrannt.

Da sich der nächste Hydrant erst in 600 Metern Entfernung befand, wurden die Löscharbeiten massiv erschwert. Die Feuerwehr musste Schläuche von Untertürkheim und Fellbach aus legen.