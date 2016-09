Fellbach Etikettenschwindel: Hühnchen zu teuer

Fellbach.

Ein unbekannter Mann tauschte am Montag gegen 20.15 Uhr in einem Lebensmittelladen in der Stuttgarter Straße bei einer Packung Putenschnitzel das Preisetikett von 5,07 Euro gegen ein selbst mitgebrachtes Etikett von 1,99 Euro aus.

Eine Kassiererin erkannte jedoch den Schwindel. Hinzugerufene Mitarbeiter begleiteten den Mann in ein Büro. Unter einem Vorwand flüchtete er. Dabei stieß er einen 19-jährigen Mitarbeiter um und verletzte ihn leicht.