Fellbach.

Einbrecher drangen in der Nacht zum Donnerstag in der Gutenbergstraße in eine Tierarztpraxis gewaltsam ein. Soweit am Donnerstagmorgen festgestellt werden konnte, erbeuteten die Diebe aus einer Trinkgeldkasse das Bargeld. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei in Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.