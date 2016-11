Fellbach Jugendliche legen Steine auf Schienen

Fellbach.

Vier bis fünf Jugendliche haben am Mittwoch um kurz nach 21 Uhr Steine auf die Schienen der U1 auf Höhe der Schwabenlandhalle gelegt. Anschließend stiegen sie in die U-Bahn in Richtung Lutherkirche und bejubelten laut einem Zeugenbericht beim Überfahren der Steine den verursachten Schlag.

Die Tatverdächtigen, gegen die wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt wird, stiegen offenbar an der Haltestelle bei der Lutherkirche aus. Inwieweit an der Bahn ein Sachschaden verursacht wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/ 577 20 entgegen.