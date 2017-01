Fellbach Jugendlicher von Fahrzeug erfasst ZVW, 11.01.2017 10:42 Uhr

Ein 13-jähriger Jugendlicher stieg am Dienstagnachmittag um 14:45 Uhr an einer Bushaltestelle in der Alemannenstraße aus einem Bus aus, lief hinter diesem herum und überquerte daraufhin rennend die Alemannenstraße. Ein heranfahrender 82 Jahre alter Lenker eines VW Golf konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jugendlichen. Dieser wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zum Liegen. Er erlitt dadurch leichte Schürfwunden und wurde zur weiteren Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

